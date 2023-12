«Love Hunters» suchen nach Lösungen

TV-News

In der ersten Folge kommt ein junges Paar mit Erektionsstörungen zu den Experten.

Das ZDF hat vier Folgen vonproduzieren lassen. Kanakfilm hat im Auftrag des Zweiten Deutschen Fernsehens eine Sendung produziert, in der Partnerschaftsprobleme analysiert werden sollen. Im Gegensatz zu anderen Formaten wie «Die Paartherapie» des Norddeutschen Rundfunks stehen hier jüngere Menschen im Mittelpunkt.Moderatorin Hadnet Tesfai und Paartherapeutin Birgit Fehst unterhalten sich in der ersten Folge mit Mats und Randy, die hinter verschlossenen Türen mit intimen Problemen zu kämpfen haben. In der zweiten Folge sind Melissa und Maurice zu Gast. Die ersten beiden Folgen sind ab Sonntag, 11. Februar 2024, ab 23.40 Uhr auf ZDFneo zu sehen. Alle vier Geschichten sind bereits ab dem 7. Februar abrufbar.In der dritten Folge stehen Michael und Tim Overdick im Mittelpunkt. Die beiden sind nicht nur ein Liebespaar, sondern auch Geschäftspartner. Auf ihren Social-Media-Kanälen lassen sie ihre Follower an ihrem Liebesleben teilhaben. Doch Tim leidet unter Verlustängsten. Im Finale der ersten Runde steht ein Paar aus Aachen, das mit Verlustängsten zu kämpfen hat.„Die meisten der Probleme der Paare bei «Love Hunters» sind tatsächlich universell und tauchen in allen Generationen auf“, erklärte Therapeutin Fehst. „Ein kleiner, aber feiner Unterschied ist, dass Social Media bei den Jüngeren eine größere Rolle spielen als bei den Älteren, wo Instagram und TikTok selten zu Problemen führen. Heute ist es wichtig, wer wem folgt, und Eifersucht kommt allein durch virtuellen Kontakt auf. Das ist bei den älteren Paaren selten der Fall. Die übermäßige Nutzung von Smartphones wiederum ist bei allen gleichermaßen ein Problem.“