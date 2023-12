TV-News

sixx setzt den zweiten Teil der dritten Staffel fort.

Der Frauensender sixx setzt ab Sonntag, den 7. Januar 2024, auf neue Cesar Millan-Folgen. Hierbei handelt es sich um den zweiten Teil der dritten, das eigentlich beim Pay-TV-Sender National Geographic seine Erstausstrahlung feiert und auch beim Streamingdienst Disney+ erhältlich ist.Am Sonntag gibt es dann um 18.25 Uhr die Episode „Vorsicht: Bissig!“ zu sehen. Christy und ihr Mann Edward haben zwei Hunde. Während der Labrador-Golden-Retriever-Mix Joey verspielt und lieb ist, rastet der Border-Collie-Labrador-Mischling Kai bei einer Begegnung mit anderen Hunden komplett aus. Von seiner Aggression getrieben, will er sich losreißen und knurrt die Fremdlinge an. Die Tiereltern sind verzweifelt und hoffen, dass der Profi-Trainer Cesar Millan eine Lösung für das Problem finden kann.Um 19.20 Uhr kommt „Lockdown-Probleme“: Die beiden Chihuahua-Mischlinge Kahlo und Joplin haben sich so sehr an den Corona-Lockdown gewöhnt, dass sie mit der neuen Freiheit große Probleme haben. Vor allem Joplin kommt mit anderen Menschen und Hunden nicht zurecht. Beim Gassi gehen will sich die Kleine ständig losreißen und bellt durchgehend. Die Besitzerinnen sind überfordert und wenden sich an Cesar Millan. Welche Methoden wendet der Profi an, um Joplin zu helfen?