Die dritte Staffel von «Sisi» startet auf einem ernüchternden Niveau

Quotennews

2021 waren die ersten Folgen noch ein Hit, im Jahr zuvor nahm das Interesse langsam ab und nun schalteten kaum noch Menschen für die neusten Folgen ein.



Bei RTL startete zur gestrigen Primetime die Historienseriein die dritte Staffel. Nun stellt die Erziehung ihres Thronfolger Rudolfs die Liebe zwischen Sisi und Kaiser Franz Joseph vor neue Herausforderungen. Franz will aufgrund politischer Unruhen den neunjährigen Sohn früher als geplant in die Militärausbildung schicken, was jedoch sehr an Sisi nagt. Drei Folgen warn gestern im Programm, die drei weiteren Folgen am heutigen Abend.Schon im vergangenen Jahr hatte das Format ein paar Schwächen gezeigt, doch mit der aktuellen Staffel fiel RTL nun eindeutig zurück. Für die erste Folge schalteten 1,07 Millionen Fernsehende ein. Die Reichweite verkleinerte sich im Anschluss auf 0,95 und 0,89 Millionen Menschen. Der Marktanteil sank so von 4,0 Prozent zunächst auf ernüchternde 3,7 Prozent, ehe es mit 4,2 Prozent wieder leicht nach oben ging. 0,28 Millionen Jüngere waren zu Beginn mit von der Partie, im Anschluss noch jeweils 0,22 Millionen. Hier startete man bei niedrigen 5,1 Prozent, stürzte dann auf miese 4,1, bevor zumindest wieder 4,6 Prozent erreicht wurden. Im vergangenen Jahr saßen noch in etwa doppelt so viele Umworbenen vor dem Bildschirm.Kabel Eins hatte keinerlei Probleme mit der Abenteuerkomödiean RTL vorbeizuziehen. 1,23 Millionen Zuschauer bedeuteten starke 4,8 Prozent Marktanteil. Die 0,32 Millionen Werberelevanten landeten bei hohen 6,0 Prozent. VOX landete mitbei einem Publikum von 0,96 Millionen Menschen bei annehmbaren 3,8 Prozent. Die 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich gute 7,2 Prozent. RTLZWEI räumte mit dem Actionthrillerund verbuchte bei 0,98 Millionen Neugierigen starke 3,9 Prozent. Die 0,33 Millionen Jüngeren sicherten sich herausragende 6,2 Prozent Marktanteil.