«Richtig witzig» kehrt zurück

TV-News

Der Fernsehsender Sat.1 zeigt donnerstags die alte Show mit Hugo Egon Balder.

RTLZWEI wiederholt am Donnerstag, 11. Januar 2024, zwei Folgen vonaus dem vergangenen Jahr. Der Sender hat neue Folgen produzieren lassen, die beim Publikum gut angekommen sind. Sie werden im Anschluss an «Das Glücksrad» ab 22.25 Uhr wiederholt. Ob es weitere Wiederholungen geben wird, hat RTLZWEI noch nicht verraten.Es könnte aber zu einem Show-Duell kommen: Schließlich hat Sat.1 aus dem Archiv gekramt und zeigt die Sendung ab Donnerstag, 18. Januar 2024, ab 22.20 Uhr. Die Sendung stammt aus dem Jahr 2018 und Balder lädt darin zahlreiche Comedians ein, um Karlauer zu präsentieren.In der Programmankündigung heißt es: „Bei «Richtig witzig» heizen Comedians wie Oliver Pocher, Janine Kunze, Karl Dall oder Mike Krüger dem Publikum in mehreren Runden mit ihren besten Witzen aus verschiedenen Kategorien ein: Männerwitze, Beamtenwitze, Arztwitze, Blondinenwitze und viele mehr - ganz nach dem Motto: "Der Freitag ist zum Lachen da"." Die Wiederholungen werden donnerstags ausgestrahlt, einen Tag später zeigt Sat.1 zunächst «111 perfekte Peinlichkeiten», gefolgt von «111 absolute Alleskönner».