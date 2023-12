«TV total» lässt mit dem Jahresrückblick etwas nach

Quotennews

Die Sonderausgabe überzeugte weniger Menschen als die regulären Folgen in den vergangenen Wochen.



Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Blicke richten sich darauf, was 2023 alles passiert ist. Dies macht auch Sebastian Pufpaff bei ProSieben lässt das ganze Jahr nochmals Revue passieren. Trotz all der ernsthaften Momente und großen Herausforderungen, pickt sich der Moderator die lustigen Erlebnisse heraus und blickt auf die größten TV-Momente des Jahres zurück.In der Vorwoche waren die 1,47 Millionen Fernsehenden bei einem herausragenden Marktanteil von 5,4 Prozent gelandet. Die 0,86 Millionen Jüngeren hatten überzeugende 13,9 Prozent abgeräumt. Gestern fanden sich noch 1,29 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein. Dies reichte weiterhin für ein starkes Resultat von 4,9 Prozent. Mit 0,68 Millionen Menschen war das jüngere Publikum so schwach vertreten wie seit Anfang November nicht mehr. Hier sank die Quote auf hohe 12,4 Prozent.Ab 22.20 Uhr folgte. Klaas Heufer-Umlauf läutete den Jahresabschluss mit dem Sänger und Songwriter ein, der bereits einige Einblicke in sein neues Album bot. Mit 0,23 Millionen Neugierigen nahm das Interesse jedoch deutlich ab. So fiel der Sender auf ein mieses Resultat von 1,2 Prozent Marktanteil zurück. Auch die 0,16 Millionen Umworbenen kamen nicht über ernüchternde 3,7 Prozent hinaus.