Lionsgate kauft eOne

Wirtschaft

Das Unternehmen hat für 375 Millionen US-Dollar zugeschlagen.

Lionsgate gab bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme der globalen Unterhaltungsplattform eOne von Hasbro abgeschlossen hat. Lionsgate erwarb eOne für einen Kaufpreis von 375 Millionen US-Dollar in bar, vorbehaltlich bestimmter Kaufpreisanpassungen, zuzüglich der Übernahme von Produktionsfinanzierungskrediten.Mit der Übernahme erweitert Lionsgate seine Bibliothek, die zu den größten und wertvollsten der Welt gehört, um 6.500 Film- und Fernsehtitel, diversifiziert und stärkt sein Geschäft mit und ohne Drehbücher, erweitert sein Marken- und Franchise-Portfolio und baut seine Präsenz in Kanada und Großbritannien aus. eOne produziert den ABC-Hit «The Rookie», die von der Kritik hochgelobte Showtime-Serie «Yellowjackets» und die langjährige Discovery-Show «Naked & Afraid». Die Transaktion umfasst auch die Filmrechte an Hasbros beliebter Marke Monopoly."Die Übernahme von eOne bildet den Abschluss eines arbeitsreichen Jahres, in dem wir unsere Strategie zur Stärkung unseres Studiogeschäfts weiter umgesetzt haben, während wir uns auf die Trennung von Lionsgate und STARZ in eigenständige Unternehmen vorbereiten", sagte Lionsgate-CEO Jon Feltheimer. "Während wir unsere Integrationsplanung durchgeführt haben, hat unsere Analyse unsere Überzeugung bestätigt, dass eOne eine wertvolle und äußerst gewinnbringende Ergänzung für unser Geschäft sein wird. Wir freuen uns, die talentierten Mitarbeiter von eOne in unserer Lionsgate-Familie willkommen zu heißen."