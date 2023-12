Das Erste feiert Karneval

TV-News

Am Rosenmontag werden drei Umzüge übertragen.

Als erstes startet der Südwestrundfunk am Rosenmontag, 12. Februar 2024. Dersteht unter dem Motto „Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein“. Rund 10.000 Teilnehmer sind dabei, darunter 3.500 Musiker und zahlreiche Motivwagen. Der Startschuss fällt um 11.11 Uhr in der Mainzer Neustadt. Durch die Sendung führt Anna Lena Dörr, die immer wieder zu Arndt Reisenbichler wechselt.„Wat e Theater - Wat e Jeckespill“ heißt es beimin der Innenstadt. Startpunkt ist zum 200. Jubiläum wieder der Chlodwigplatz in der Südstadt. Thorsten Schorn und Monika Salchert kommentieren das 90-minütige Spektakel. Für den WDR sind Martin Klempnow, Svenja Kellershohn und Anna Planken dabei.Aus Köln sind Freddie Schürheck, Stefan Kleinehr und Sebastian Auer bis 17.00 Uhr auf Sendung. „Wat eh nit all jöwt“ lautet das diesjährige Motto aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Die Einheimischen sind gespannt, welches provokante Motiv Wagenbauer Jacques Tilly wieder kreiert hat. Zwischen 20.15 und 23.15 Uhr bereitet der WDR aktuell noch denvor.