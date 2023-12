ProSieben setzt auf «Mission Erde»

TV-News

Am Sonntag, 14. Januar 2024, startet um 10.35 Uhr auf ProSieben die Reportagereihe, die von Robert Marc Lehmann moderiert wird. Die erste Folge trägt den Titel „Aquaristik (1)“ und handelt von der Insel Bali. Lehmann reist mit seinem "Mission Erde"-Team auf die indonesische Urlaubsinsel und wirft einen Blick hinter die Kulissen der beliebten Touristendestination.Doch statt sich vom Glanz der atemberaubenden Landschaft blenden zu lassen, blickt er in die Abgründe der Tierausbeutungsindustrie. Nach Menschen- und Drogenhandel ist der Handel mit Tieren die drittgrößte Einnahmequelle des illegalen Handels. Robert Marc Lehmann geht mit seinem auf Bali lebenden Freund Manuel Bergmann der Herkunft wertvoller Meerwasser-Aquarienfische auf den Grund und gewährt exklusive Einblicke in ein Milliardengeschäft.Um 11.15 Uhr folgt eine weitere Wiederholung von, bevor. Mitwerden zwischen 16.25 und 17.45 Uhr noch einmal die Beiträge der Woche zusammengefasst.