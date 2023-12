3 Quotengeheimnisse

Unter anderem mit Arnold Schwarzenegger und einem Studio Ghibli-Tag bei ProSieben Maxx.

«Jingle All the Way» ist eine amerikanische Komödie von Randy Kornfield aus dem Jahr 1996. Brian Levant, der Mann hinter «Ein Satansbraten kommt selten allein» und «Sind wir schon da?», drehte die Komödie mit Arnold Schwarzenegger. 0,27 Millionen Menschen sahen den Film an Heiligabend um 8.45 Uhr auf Kabel Eins, darunter 80.000 junge Zuschauer. Mit 4,7 Prozent war man in der Erfolgszone.Respekt muss man RTLZWEI zollen, die am ersten Weihnachtsfeiertag fast 90 Minuten Werbung am Stück ausstrahlten. Die erste einstündige Ausgabe hatte zwar nur 0,15 Millionen Zuschauer, aber die Sendung von 9.45 bis 10.10 Uhr hatte schon 0,36 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 5,0 Prozent. Bei den Werberelevanten waren es 0,13 Millionen, der Marktanteil lag bei 7,4 Prozent. Das war der beste Wert im Tagesprogramm.Der japanische Zeichentrickfilm von Studio Ghibli hat schon einige Jahre auf dem Buckel, dennoch schalteten am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18.00 Uhr noch 0,18 Millionen Zuschauer ein. Bei den Werberelevanten waren es 0,12 Millionen, was ProSieben Maxx einen Marktanteil von 2,8 Prozent bescherte. Die Präsentation der Ghibli-Filme diente auch als Werbung für «Der Junge und der Reiher», der am 4. Januar 2024 in Deutschland in die Kinos kommt.