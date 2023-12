Blockbuster-Battle

Sylvester Stallone gibt sich zum Jahreswechsel die Ehre und tritt gegen Captain Jack Sparrow und eine Haufen Urzeit-Tiere an. Wer schnappt sich an Silvester den Sieg?

(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Sylvester Stallone und Kurt Russell sind Ray Tango und Gabe Cash, zwei Drogenfahnder, denen ein ausgebuffter Gangsterboss einen Mordfall in die Schuhe schiebt, woraufhin die beiden Cops im Gefängnis landen. Obwohl sich Tango und Cash nicht ausstehen können, müssen sie nun zusammenhalten, um nicht von den Häftlingen - von denen sie viele selbst hinter Gittern gebracht haben! - umgebracht zu werden. Ein harter Überlebenskampf beginnt.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die Eiszeit. Die Welt vor 20.000 Jahren. Riesige, majestätische Tiere bevölkern den Erdball - sieht man einmal von einem Quartett gar nicht so edler Vierbeiner ab. Und das sind Manny, das verbiesterte wollige Mammut, Sid, das stinkfaule, ungehobelte Faultier, Diego, der ebenso heimtückische wie verschlagene Säbelzahntiger, und der Urzeitbewohner Scrat, eine reichlich missratene Mischung aus Eichhörnchen und Ratte. Während alle anderen Tiere Richtung Süden ziehen, läuft Manfred gegen den Strom. Er will nach Norden. Und während Scrats Lebensinhalt scheinbar darin besteht, eine Eichel als Nahrung für den harten Winter zu vergraben, weiß Faultier Sid noch gar nicht so recht, wohin es nun geht. Er wurde einfach zurückgelassen. Und als Mammut Manfred unfreiwillig zu Sids Retter wird, hat dieser fortan eine neue Begleitung und muss zudem Sids nicht enden wollenden Redefluss ertragen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Der barbarische Captain Salazar schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow. Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa verbünden. In der Quotenmeter-Kritik stieß man auf den Film an : „Freunde der übernatürlichen Abenteuerepik und des kauzigen Abenteuerspaßes, Fans der Reihe und "Normalos" – sie alle werden zu ähnlich großen Teilen bedient. Darauf 'ne Buddel voll Rum.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7