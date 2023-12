Margarita Broich und Wolfram Koch verlassen Frankfurt-«Tatort»

TV-News

Die beiden Schauspieler standen als Ermittlerduo Janneke und Brix in insgesamt 19 Filmen vor der Kamera.

Der Hessische Rundfunk (hr) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für den 19. Fall des Frankfurter-Teams offiziell abgeschlossen wurden. Der Film „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ ist gleichzeitig auch der letzte der beiden Schauspieler Margarita Broich und Wolfram Koch, die zum ersten Mal im Mai 2015 gemeinsam als Ermittlerduo Anna Janneke und Paul Brix im Ersten zu sehen waren. Die beiden verlassen den «Tatort» nach fast zehn Jahren.„Wolfram und ich kannten uns schon viele Jahre vom Theater und die Dreharbeiten mit ihm beim Frankfurter «Tatort» waren das reine Vergnügen. Es war klar, dass wir uns nur gemeinsam vom «Tatort» verabschieden werden. Jetzt ist es an der Zeit, Frankfurt auf Wiedersehen zu sagen, denn wir wollen nochmal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkinder. Ich danke dem Hessischen Rundfunk für die gute Zusammenarbeit und vor allem den vielen Zuschauern, die uns so aufgeschlossen und neugierig begleitet haben“, kommentiert Margarita Broich die Entscheidung.Wolfram Koch fügt an: „Eine sehr schöne, jahrelange Reise geht zu Ende, mit den wunderbaren Mitarbeitern des hr-Teams, mit der mutigen Redaktion, die sehr ungewöhnliche Filmprojekte immer wieder durchgesetzt hat und mit Margarita Broich, mit der es immer großen Spaß gemacht hat, zusammen zu arbeiten und Zeit zu verbringen. Wir wurden alle zu einer Familie. Mein Dank gilt auch und vor allem den Zuschauern. Jetzt geht es auf zu neuen Reisen – ich freue mich darauf!“„Wir danken Margarita Broich und Wolfram Koch für eine wunderbare gemeinsame Zeit, in der sie den Frankfurter «Tatort» geprägt haben“, lassen sich hr-Redakteur Jörg Himstedt und die Redaktion zitieren. „Die Dreharbeiten mit ihnen fühlten sich immer so an, als wäre Familie zusammengekommen. Nicht zu vergessen Zazie de Paris und Isaak Dentler, die aus dieser «Tatort»-Familie nicht wegzudenken sind. Vielen Dank für diese immer schöne und kreative Zusammenarbeit, den persönlichen Austausch und die herausragenden Tatorte, die so gemeinsam entstanden sind. Wir wünschen Euch viele spannende neue Projekte und freuen uns auf ein Wiedersehen an anderer Stelle.“ Wer den beiden Frankfurter Kommissaren nachfolgt, entscheidet sich Anfang 2024. Der hr betont aber, dass weiter in Frankfurt am Main und Umgebung ermittelt werde.Und so endet das Kapitel „Janneke und Brix“ beim «Tatort»: Tristan Grünfels (Matthias Brandt), 53, Psychologe und Opferbetreuer für die Frankfurter Polizei, hat Probleme. Immer wieder hat er Aussetzer, führt Selbstgespräche und verliert daraufhin auch die Verbindung zu seiner ohnehin dysfunktionalen Familie. Als er eines Morgens aus dem heimischen Chaos in Richtung seiner Praxis aufbricht, kommt eins zum anderen und er erschlägt eine Ordnungsbeamtin. Ungünstig nur, dass er durch ein Missverständnis zum Opferberater der Angehörigen wird und so Janneke und Brix ungewollt bei den Ermittlungen zu dem Mordfall begleitet. Während seine innere Stimme ihm immer wieder ins Gewissen redet, sich der Polizei zu stellen, wird alles nur noch schlimmer: Seine Frau hat eine Affäre, seine Teenager-Tochter ist schwanger von einem aufstrebenden Digitalkünstler und sein Sohn kifft lieber als zur Schule zu gehen. Gleichzeitig legt sich Brix mit der Rotlichtgröße Leonardo Muller an, von dem er glaubt, dass er einen seiner Informanten auf dem Gewissen hat. Muller erpresst wiederum Grünthals Bruder Hagen wegen dessen Spielschulden. Die Lage eskaliert und die Verstrickungen zwischen Grünfels, Brix und Janneke gipfeln in einem großen Showdown.Das Buch für den letzten Fall schrieben Michael Proehl und Dirk Morgenstern. Regie führte Till Endemann. In weiteren Rollen sind Patrycia Ziolkowska, Ronald Kukulies, Andreas Schröders, Niko Jungmann, Maja Bons, Soufiane El Mesaudi sowie Isaak Dentler und Zazie de Paris zu sehen. Einen Gastauftritt hat außerdem Timothy Chandler, Spieler von Eintracht Frankfurt.