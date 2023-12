Fuchs und Strohe liefern wieder für VOX

TV-News

Zudem zeigt VOX in einer abendfüllenden Rankingshow die 50 beliebtesten Songs der Deutschen.

VOX hat eine neue Ausgabe der Lieferservice-Kochshow angekündigt, die während der Corona-Pandemie vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde. Am Sonntag, 14. Januar 2024, liefern aber nicht Steffen Henssler und Tim Mälzer ab, sondern ab 20:15 Uhr heißt es zum zweiten Mal:Viktoria Fuchs und Max Strohe übernehmen als Urlaubsvertretung der beiden Hamburger Starköche. Ihr Debüt feierten die beiden im September 2022, das Duell endete damals Unentschieden. Für VOX bedeuteten Fuchs und Strohe eine kleine Niederlage, denn an die Werte von «Mälzer und Henssler liefern ab!» reichte das Vertretungsduell nicht heran. Dennoch stand mit 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein guter Wert zu Buche. In der neuen Folge müssen sie norddeutsche Gerichte zubereiten. Außerdem werden sie von Steffen Hallaschka und seiner Frau Anne-Kathrin überrascht. Dem Verlierer des Duells blüht am Ende eine demütigende Nachrichtenschalte.Einen Tag zuvor füllt VOX seine Primetime derweil mit der neuen Rankingshow. Für die Sendung, in der unter anderem Alex Christensen, Frans Zimmer, Thomas Anders, Marianne Rosenberg, Jasmin Wagner, Aleks Bechtel sowie Sasha und Julia Röntgen zu Wort kommen und ihre Insidergeschichten teilen, wurde das Forschungsinstitut Forsa beauftragt, die beliebtesten Lieder von den 70ern bis in die heutige Zeit zu ermitteln. VOX räumt der Show vier Stunden Sendezeit ein.