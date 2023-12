Starkes Sat.1 mit mauer Dortmund-Performance

Quotennews

Zur Primetime übertrug Sat.1 ein weiteres Spiel der Fußball-Bundesliga. 1,08 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei.

Am Dienstag und Mittwoch wird der 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ausgespielt. So musste um 18.30 Uhr bereits SV Werder Bremen gegen RB Leipzig (1:1) ran. Sat.1 setzte auf das 20.30-Uhr-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05 (1:1), welches zeitgleich mit TSG Hoffenheim gegen Darmstadt (3:3) lief. Der Ball rollte also ab 20.30 Uhr und die 2,59 Millionen Zuschauer sahen den Sechsten gegen Platz Nummer 17 spielen, der Marktanteil bewegte sich bei 9,3 Prozent. In der Zielgruppe räumte man mit 0,91 Millionen ab, der Marktanteil belief sich auf 14,4 Prozent.Die zweiten 45 Minuten sicherten sich 3,23 Millionen Zuschauer, 12,6 Prozent lauschten Moderator Matthias Opdenhövel und den Kommentatoren Wolff-Christoph Fuss und Thomas Herrmann. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 1,08 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf sehr gute 17,8 Prozent. Im Anschluss liefen noch die Highlights, die für 1,35 Millionen Zuschauer interessant waren. Darunter waren 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich bei 7,3 Prozent bei allen sowie 10,1 Prozent bei den jungen Menschen.Derzeit befindet sich die Seriein ihrem Schlussspurt, denn Mitte Januar steht das Finale der ersten Staffel an. Am Dienstag nahmen sich 0,90 Millionen Menschen ab drei Jahren Zeit, die Sat.1 einen Marktanteil von 4,0 Prozent brachten. Bei den jungen Menschen sah es weiterhin nicht ganz so rosig aus, immerhin bedient man ein älteres Publikum. 0,21 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre sahen zu und verhalfen dem Sender zu 5,1 Prozent.