Primetime-Check

Wie schlug sich Bundesliga bei Sat.1? Punktete Kabel Eins mit seinen Klassikern?

Das Erste strahlte zwei neue Folgen vonaus, die 3,74 und 3,24 Millionen Zuschauer holten. Die Marktanteile bewegten sich bei 13,5 und 11,7 Prozent, bei den jungen Menschen waren dieses Mal 5,8 und 5,3 Prozent möglich. Die im Anschluss gezeigtenfuhren 2,26 Millionen ein, die Marktanteile beliefen sich auf 8,8 Prozent bei allen sowie 4,3 Prozent bei den jungen Menschen. Zwischen 20.15 und 22.45 Uhr war es Zeit für, die Weihnachtsshow mit Johannes B. Kerner erreichte 2,99 Millionen und 11,5 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 5,2 Prozent dabei.Der Sender RTL setzte auf, das 3,63 Millionen Menschen sahen. Die Marktanteile wurden mit 13,3 und 14,5 Prozent beziffert. ProSieben zeigteund, die „witzigsten Weihnachtspannen“ erreichten 0,76 Millionen und 5,8 Prozent in der Zielgruppe, das Best-Of im Anschluss fuhr 0,23 Millionen und 3,9 Prozent der jungen Menschen ein. Die zwei Halbzeiten zwischen Dortmund und Mainz erreichten bei Sat.1 2,59 und 3,23 Millionen, in der Zielgruppe wurden 14,4 und 17,8 Prozent erfasst.Zwei-Ausgaben brachten 0,79 und 0,64 Millionen, VOX konnte sich über 5,6 und 6,7 Prozent Marktanteil freuen. RTLZWEI setzte auf, die Mannheimer kamen auf 0,52 Millionen und 3,2 Prozent, im Anschluss ging es in den Osten und zwar nach Nürnberg: 0,43 Millionen und 3,4 Prozent standen auf dem Zettel.Kabel Eins sendete den Klassiker, der Spielfilm unterhielt 0,74 Millionen Zuschauer und fuhr 4,4 Prozent bei den jungen Menschen an. Zwischen 22.25 und 01.00 Uhr warangesetzt, der auf 0,61 Millionen und 6,8 Prozent kam.