Christina Hendricks & Co. sind bei «Grimsburg» dabei

US-Fernsehen

Die neue Serie von «Mad Men»-Darsteller Jon Hamm startet in wenigen Wochen.

, mit dem Emmy-Preisträger Jon Hamm («Mad Men») in der Hauptrolle und als ausführender Produzent, dreht sich um Marvin Flute (Hamm), der vielleicht der größte Detektiv ist, der jemals einen kannibalischen Clown gefangen und einen modernen Schrank aus der Mitte des Jahrhunderts richtig identifiziert hat. Aber es gibt ein Geheimnis, das er noch nicht lösen kann - sich selbst. Um das zu erreichen, muss er nach Grimsburg zurückkehren, einer Stadt, in der jeder ein Geheimnis oder drei hat, und sich in den Augen seiner Kollegen, seiner grausamen Ex-Frau und seines liebenswert labilen Sohnes rehabilitieren.In «Grimsburg» spielen Hamm als Detective Marvin Flute, Erinn Hayes als Harmony Flute, Rachel Dratch als Stan Flute, Alan Tudyk als Dr. Rufis Pentos und Mr. Flesh, Kevin Michael Richardson als Detective Greg Summers und Greg Chun als Lieutenant John Kang. Gaststars in dieser Staffel von Grimsburg sind Rosie Perez als Detective Martina Martinez, Kaniehtiio Horn als Wynona Whitecloud, Wendi Mclendon-Covey als Chief Stamos, Jaime Camil als Bürgermeister Dilquez, Christina Hendricks als Anna, Amy Sedaris als Lil' Betsy und Patton Oswalt als Slasher.«Grimsburg» wird von Bento Box Entertainment, dem Emmy-prämierten Animationsstudio von FOX Entertainment, produziert. Das Programm ist vollständig im Besitz von FOX Entertainment. Chadd Gindin ist ausführender Produzent und Showrunner. Jon Hamm, Gail Berman, Hend Baghdady und Connie Tavel sind ausführende Produzenten. Catlan McClelland und Matthew Schlissel haben die Serie entwickelt und fungieren als Co-Executive Producer.