«Teddy Teclebrhan Show» kommt im Februar

Zum Start gibt es gleich zwei der insgesamt sechs Ausgaben der Personality-Show.

Kurz vor Weihnachten wird Tedros „Teddy“ Teclebrhan gemeinsam mit sieben weiteren Comedians in einer Feiertagsspecial von «LOL: Last One Laughing» beim Streamingdienst Prime Video zu sehen sein. Sein eigenes im Juli angekündigte Format steht ebenfalls in den Startlöchern. Amazon hat nun ein Datum genannt, wannaufschlagen wird. Die sechsteilige Show startet am 20. Februar in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Als Kulisse dient der Stotzenhof, ein Studio mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von Stationen aus Teddys Leben. Dort steht Teddy mit seinen Gästen auf der Bühne. Zudem wird es Comedyeinlagen von Teddys Figuren wie Antoine, Percy und Ernst Riedler geben. Jeder von ihnen hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wie die Show auszusehen hat. Darüber hinaus wird es eine Studioband geben, die von Lillo Scrimali angeführt wird.«Die Teddy Teclebrhan Show» ist eine Produktion von Leonine Studios in Zusammenarbeit mit Teclebrhans neugegründeter Kofbelu GmbH. Executive Producerin ist Nina Etspüler. Bob Heinemann fungiert als Creative Producer. Johannes Spiecker führt Regie, Claudius Pläging zeichnet als Autor zusammen mit Teddy Teclebrhan für die Showbücher verantwortlich. Zum Start veröffentlicht Prime Video zwei Ausgaben der Show.