Jessica Almenäs moderiert «Love is Blind Sweden»

Die neue Sendung wird in mehreren Teilen ab 12. Januar erscheinen.

Netflix kann den Premierentermin und die Moderatorin fürbekannt geben. Die TV-Moderatorin Jessica Almenäs wird die schwedische Version der Netflix-Dating-Serie «Love is Blind» moderieren, die am 12. Januar 2024 Premiere haben wird. Die Serie folgt einem sozialen Experiment, bei dem Singles nach Liebe suchen und sich verloben, bevor sie sich persönlich treffen."Ich freue mich sehr, Teil dieses faszinierenden und völlig einzigartigen Experiments zu sein. Ich bin ein großer Fan von Love is Blind, seit die erste Staffel in den USA ausgestrahlt wurde. Es ist ein fantastisches Gefühl, dass ich nun die Gelegenheit habe, die schwedische Version zu moderieren und unsere mutigen Teilnehmer zu unterstützen. Für eine hoffnungslose Romantikerin wie mich ist das ein Traumjob", sagt Jessica Almenäs.Jessica Almenäs ist eine schwedische Fernsehmoderatorin und Reporterin und hat bereits Shows wie «Strictly Come Dancing», «The Biggest Loser» und «Superstars» moderiert. Mastiff hat zehn Episoden hergestellt. Der zweite Teil erscheint am 19. Januar, Part 3 kommt am 26. Januar und das Finale ist noch nicht terminiert.