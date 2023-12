«Ronja the Robber's Daughter» landet bei Netflix

International

Die Serie von Viaplay und ARD Degeto gibt es auch beim Streamingdienst.

Netflix hat angekündigt, dass Astrid Lindgrens weltberühmte Geschichte Ronja Räubertochter 2024 auf Netflix erscheinen wird. Die Serieführt Netflix-Mitglieder in eine der beliebtesten Geschichten Schwedens ein und wird von «Die Brücke» und «Marcella»-Schöpfer Hans Rosenfeldt geschrieben.Die Serie folgt den Abenteuern eines jungen Mädchens, das in eine Räuberbande in einer mittelalterlichen skandinavischen Burg hineingeboren wird. Als Ronja heranwächst, entdeckt sie, dass der umliegende Wald ein magischer und manchmal gefährlicher Ort voller seltsamer Kreaturen sein kann. Doch als Ronja den Jungen Birk aus einer rivalisierenden Bande kennenlernt, ist dies der Beginn einer düsteren Familienfehde, während ein berüchtigter Landvogt auftaucht, um den Wald ein für alle Mal von den Räubern zu befreien. Ronja und Birk fliehen in den Wald und versuchen, auf eigene Faust zu überleben.Die Serie wird produziert von Filmlance International - einem Teil von Banijay, in Koproduktion mit Viaplay, Film i Väst, Ahil UAB, ARD Degeto und mit Unterstützung der Europäischen Union, Creative Europe und Nordisk Film & TV Fond. Die Ronja-Räubertochter-Serie wird 2024 auf Netflix in den nordischen Ländern, CEE, Großbritannien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden veröffentlicht.Hans Rosenfeldt, Hauptautor: "Ich freue mich sehr, dass Ronja Räubertochter eine neue Heimat gefunden hat. Wir haben ein fantastisches Team vor und hinter der Kamera, und dass Ronja ihr Publikum auf Netflix treffen wird, fühlt sich wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an."Jenny Stjernströmer Björk, Vice President Nordic Content: "Das reiche Erbe von Astrid Lindgren ist ein wesentlicher Bestandteil der schwedischen DNA. Wir hoffen, dass die Serie unseren nordischen Mitgliedern Freude bereiten wird, und wir möchten all den Menschen, die über die Jahre an dem Projekt gearbeitet haben, Anerkennung und Dank aussprechen. Wir freuen uns darauf, Ronja Räubertochter im Jahr 2024 auf Netflix begrüßen zu dürfen."