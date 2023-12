«Kevin»  Allein im Fernsehen

Quotenmeter.FM

In der kommenden Woche startet das Weihnachtsprogramm bei vielen Fernsehsendern.

Ab Freitag, den 22. Dezember 2023, wird das Weihnachtsfest eingeläutet. Das dachte sich auch der Fernsehsender RTL , der zwei Tage vor den Festtagen die große «Let’s Dance»-Weihnachtsshow geplant hat. Aus produktionstechnischen Gründen wurden verschiedene Enden produziert, die RTL dann ausstrahlen wird. Einen Tag später kommt ein X-Mas-Spezial von «Denn sie wissen nicht, was passiert».ProSieben setzt an Weihnachten auf Shows: Am 23. Dezember läuft das Finale von «The Masked Singer», ehe am ersten Weihnachtsfeiertag «Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt» stundenlang wiederholt wird. Einen Tag später dürfen sich die Zuschauer über acht Stunden «Galileo 360° Ranking XXL» freuen, ehe erneut «Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show?» präsentiert wird.Sat.1 setzt an Heiligabend auf «Kevin – Allein zuhause», im Ersten gibt es «Wenn das fünfte Lichtlein brennt» zu sehen und das ZDF zeigt eine Mischung aus «Heiligabend mit Carmen Nebel» und «Evangelischer Gottesdienst zur Christnacht». Die blaue Eins setzt um 23.30 Uhr dann auf «Katholische Christmette». Veit-Luca Roth und Fabian Riedner besprechen im Podcast noch mehr Tipps zum Programm.