Neue Staffel für «Love Is Blind»

US-Fernsehen

Die siebte Staffel geht am Valentinstag 2024 weiter.

Netflix hat die erfolgreiche Dating-Seriefür eine siebte Staffel verlängert. Die Fans werden nicht lange warten müssen, denn eine neue Gruppe von Singles aus Charlotte, North Carolina, begibt sich in der sechsten Staffel, die am Valentinstag, dem 14. Februar 2024, ausgestrahlt wird, auf eine Reise der Romantik und Selbstfindung.Alle fünf Staffeln von Love Is Blind haben sich in den weltweiten Top 10 von Netflix platziert. Die letzte Staffel, Staffel 5, war fünf Wochen in Folge in den weltweiten Top 10 von Netflix für englischsprachige TV-Serien und erreichte die Top 10 in 49 Ländern nach ihrer Premiere.Singles, die für das geliebt werden wollen, was sie sind, haben sich für eine weniger konventionelle Herangehensweise an die moderne Partnersuche entschieden und wählen jemanden zum Heiraten aus, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Über mehrere Wochen hinweg ziehen die frisch verlobten Paare zusammen, planen ihre Hochzeit und finden heraus, ob ihre körperliche Verbindung mit der starken emotionalen Bindung übereinstimmt, die sie in den Pods entwickelt haben. Wenn ihr Hochzeitstag gekommen ist, werden die realen Gegebenheiten und äußere Faktoren sie auseinander treiben, oder werden sie die Person heiraten, in die sie sich blind verliebt haben? Diese fesselnde Serie, moderiert von Nick und Vanessa Lachey, wird aufdecken, ob Aussehen, Rasse oder Alter eine Rolle spielen - oder ob Liebe wirklich blind macht.