Doku-Nachschub für den Sonntag und Montag

TV-News

Der Fernsehsender startet unter anderem «Die Schatzsucher von Oak Island».

Der frei-empfangbare Fernsehsender Kabel Eins Doku setztfort. Die neue Staffel beginnt am Sonntag, den 7. Januar 2024, um 20.15 Uhr. Die Sendung mit dem Originaltitel «The Curse of Oak Island» kommt vom US-Sender A&E . Oak Island, die sagenumwobene Insel an der Ostküste von Nova Scotia, Kanada, birgt möglicherweise einen gigantischen Schatz – und ist mit einem alten Fluch belegt. Piraten sollen hier Massen an purem Gold vergraben haben. Die Brüder Rick und Marty Lagina erfüllen sich einen lang gehegten Traum: Sie wollen den Schatz von Oak Island finden.Um 21.50 Uhr gehtweiter. Die knapp 50-minütige Show handelt von einem neuen Team: Die Gold Devils bestehen aus Paul Mackie und den Minenbesitzern Melanie Wood und Alex Stead. Sie haben wertvolle Gerätschaften und ein riesiges Grundstück, das darauf wartet, bearbeitet zu werden.Am Montag um 20.15 Uhr beginnt. Die Beamten liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Flüchtigen, dessen Auto nur noch drei Räder hat. Als der Gejagte eine Waffe zieht, wird es für die Cops lebensgefährlich. Sanitäter versuchen indes, einen Obdachlosen aus dem Wasser zu retten.