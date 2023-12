BR kauft «Ein Mann zum Verlieben»

TV-News

«The Idol»-Star Lily-Rose Depp spielt in der französischen Produktion mit.

Die ARD Mediathek (ab 4. Februar 2024) und das BR Fernsehen zeigen den Spielfilm. Der Bayerische Rundfunk zeigt den Spielfilm am Sonntag, 18. Februar 2024, um 23.15 Uhr. Zu den Darstellern gehört unter anderem Johnny Depps Tochter Lily Rose, die in diesem Jahr in der HBO-Serie The Idol" zu sehen war.Der verträumte Abel (Louis Garrel) wurde einst von seiner Freundin Marianne (Laetitia Casta) verlassen, als diese von seinem besten Freund schwanger wurde. Nach dessen Tod schöpft Abel neue Hoffnung. Doch um wieder bei Marianne landen zu können, muss er erst einmal ihren exzentrischen Sohn Joseph (Joseph Engel) für sich gewinnen. Außerdem wittert Ève (Lily-Rose Depp), die jüngere Schwester des Verstorbenen, Konkurrenz in Marianne - denn Ève war schon als Teenager in Abel verliebt.Der Spielfilm von Louis Garrel, dessen Drehbuch von Jean-Claude Carrére und Florence Seyvos gemeinsam mit Garrel geschrieben wurde, dauert nur 75 Minuten und wurde von Why Not Productions produziert. Der Film feierte seine Premiere am 9. September 2018 auf dem Filmfestival in Toronto und startete am 26. Dezember 2018 in den französischen Kinos. Das Einspielergebnis betrug 1,9 Millionen US-Dollar.