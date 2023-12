Sportdigital+ startet

Vermischtes

Der Fußballsender ist nicht nur im digitalen Pay-TV zu empfangen.

Rund 1.000 internationale Fußballspiele können die Abonnenten von Sportdigital Fußball empfangen. Bisher war der Sender allerdings nur im digitalen Pay-TV zu empfangen. Mittlerweile sind 20 verschiedene Fußball-Ligen auf Sportdigital+ zu sehen. Der Bezahldienst für Apple- und Android-Geräte kostet - wie bei solchen Angeboten üblich - 4,99 Euro im Monat. Im Jahresabo sinkt der Preis auf 3,75 Euro. Eine App für Smartphones soll in Kürze folgen.Sportdigital+ bietet nicht nur Streams, sondern auch die TV-Kanäle Sportdigital Fußball und den erst im Dezember 2023 startenden Kanal Sportdigital Fußball 2. Neben den beiden 24/7-Kanälen von Sportdigital FUSSBALL hat der Nutzer Zugriff auf weitere Live-Streams ausgewählter Live-Spiele sowie den FAST-Kanal ‘scooore’, der ansonsten nur über den Streaming-Dienst Samsung TV Plus verfügbar ist.Darüber hinaus ist auch der Action- und Funsportsender EDGESport über die App abrufbar. EDGESport gehört zur Sendergruppe der sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH und bietet Erlebnissport von BMX und Skateboarding über Surfen und Segeln bis hin zu spannendem Wintersport und vielem mehr.Das Programm des Senders umfasst die A-League (Australien), AFC Cup und AFC Asian Cup 2024 (Asien), Championship und Carabao Cup (England), Eredivisie und KNVB Beker (Niederlande), Primeira Liga (Portugal), Copa del Rey und Supercopa (Spanien), Ekstraklasa (Polen), Fortuna Liga (Tschechien), CAF Afrika-Cup und CAF WM-Qualifikation (Afrika), US Open Cup (USA), CONCACAF Gold Cup (Nord-/Mittelamerika), Liga Profesional und Copa de la Liga Profesional (Argentinien), Copa América (Südamerika), Serie A (Brasilien), CONMEBOL U20-Meisterschaft 2023 (Südamerika), Saudi Pro League (Saudi-Arabien) und J. League (Japan). League (Japan).