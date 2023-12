«Bild Sport» startet am 14. Januar

TV-News

Im Nachmittagsprogramm des Senders WELT wird 7. Januar künftig Sport gesendet.

Der Fernsehsender WELT überträgt nach dem Ende von BILD TV Sportprogramme. Los geht es am Sonntag, 7. Januar 2024, um 17.00 Uhr mit dem Basketball-Bundesligaspiel zwischen den Ewe Baskets Oldenburg und den Telekom Baskets Bonn. Die Vorberichterstattung beginnt 15 Minuten vor dem Anpfiff, die Nachberichterstattung ist von 18.45 bis 19.10 Uhr geplant. WELT-Nachrichten gibt es an diesem Tag nur bis 14.45 Uhr.Am 14. Januar startet das neue Sportmagazinmit Highlights aus Fußball, Handball und Basketball. Valentina Maceri, Carli Underberg, Filip Thiel und Marcel Weier moderieren abwechselnd die Sendung von 15.00 bis 16.45 Uhr. Ab 17.00 Uhr wird das Spiel Basketball Löwen Braunschweig gegen MLP Academics Heidelberg gezeigt. Sieben Tage später treffen die Niners Chemnitz auf den FC Bayern München, bevor am 28. Januar Rasta Vechta auf die Veolia Towers Hamburg trifft.Im Februar gibt es dann einen Wechsel. Das Magazin «Bild Sport» läuft ab 4. Februar dann zwischen 12.45 und 14.30 Uhr, denn ab 15.00 Uhr geht es mit der Handball-Bundesliga weiter. Das erste Spiel nach der Winterpause ist Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt. Zwei Stunden später treffen in der Basketball-Bundesliga ALBA Berlin und Ratiopharm Ulm aufeinander.