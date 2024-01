Nächste «WSMDS?»-Staffel startet wieder im Februar

TV-News

Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf versuchen in sechs neuen Folgen Joko Winterscheidt die Moderation zu stehlen.

Mit endgültig gewichteten Marktanteilen zwischen 22,3 und 25,2 Prozent lief es im zurückliegenden Spätherbst herausragend gut für die ProSieben-Sendung, deren bislang letzte Folge Hazel Brugger am 17. Dezember moderierte. Noch während die sechste Staffel ausgestrahlt wurde, gab der Unterföhringer Sender bekannt, dass die Produktion für die siebte Runde bereits begonnen hatte (Quotenmeter berichtete). Nun hat ProSieben ein Sendedatum veröffentlicht. Los geht die neue Staffel am Sonntag, 11. Februar, wie gewohnt immer um 20:15 Uhr.Nach Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz versuchen in den sechs neuen Folgen Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf Gastgeber Joko Winterscheidt die Show streitig zu machen. In der vergangenen Runde moderierte Winterscheidt lediglich drei Folgen, ehe Schweighöfer die Moderation zweimal an sich riss und zum Finale Hazel Brugger übernahm.In acht Quiz-Kategorien, die in drei Gewinnstufen unterteilt sind, versuchen die Kandidaten, Punkte zu sammeln. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen und den Walk of Shame antreten, der von Florida TV in der Regel höchst amüsant inszeniert wird. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der Gewinner des Finales darf die nächste Folge von «Wer stiehlt mir die Show?» nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft als Kandidat dann darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde moderiert Katrin Bauerfeind.