Wird «Germanys Next Topmodel» 2024 ein Mann?

TV-News

ProSieben hat den Starttermin für die neue Staffel der Casting-Realityshow angekündigt.

Es gehört inzwischen zum Neujahrstag wie das Skispringen in Garmisch-Patenkirchen: die Ankündigung von ProSieben der neuen-Staffel. Auch in diesem Jahr gab der Unterföhringer Sender wieder den Startermin der inzwischen 19. Staffel der umstrittenen Modelshow mit Heidi Klum bekannt. Am 15. Februar beginnt die Suche nach einem neuen Topmodel. Der Sendeplatz immer donnerstags um 20:15 Uhr bleibt somit unangefochten.Neu bei der Produktion aus dem Hause Redseven Entertainment ist in diesem Jahr ein breiteres Teilnehmerfeld. Ein Geschlechterbeschränkung fällt weg, sodass nicht nur Frauen, sondern alle Geschlechteridentitäten sind zugelassen. „Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind, oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen“, wie es ProSieben formuliert. Als einzige Bedingung gilt, dass zum Drehstart der 18. Geburtstag gefeiert worden sein muss.„Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind. Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr!“, erklärt Heidi Klum.