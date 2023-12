Jahreswechsel mit CNN

International

Der Sender wird am Sonntag aus zahlreichen Städten berichten.

Von Tokio bis zum Times Square zeigt CNN International am Sonntag, dem 31. Dezember, ab 13:45 Uhr MEZ mehr als 12 Stunden lang spezielle Live-Berichte über die Silvesterfeiern auf der ganzen Welt. Mit Interviews und Live-Auftritten von weltbekannten Musikern, Sportlern, Köchen und preisgekrönten Schauspielern und Regisseuren wirdein aufregendes Ziel für Zuschauer rund um den Globus sein, während sie den Countdown bis Mitternacht herunterzählen.Den Auftakt bildet das spektakuläre Feuerwerk im Hafen von Sydney. Danach berichten CNN-Reporter von den Feierlichkeiten an mehr als einem Dutzend Orten rund um den Globus, darunter Angus Watson in Sydney, Hanako Montgomery in Tokio, Marc Stewart in Seoul, Will Ripley in Bangkok, Kristie Lu Stout in Hongkong; Becky Anderson aus Abu Dhabi; Elliott Gotkine aus Tel Aviv; Larry Madowo aus Abuja; Scott McLean aus Tiflis; Elinda Labropoulou aus Athen; Melissa Bell aus Paris; Maria João Rosa von CNN Portugal aus Madeira; Anna Stewart und Max Foster aus London; Julia Jones aus Rio de Janeiro; und Richard Quest und Brynn Gingras aus New York.Die Sonderberichterstattung von CNN wird live aus Abu Dhabi, Atlanta, Hongkong, London und New York übertragen, mit Paula Newton als Moderatorin von 13:45 bis 15:00 Uhr in Atlanta; Kristie Lu Stout berichtet von 15:00 bis 18:00 Uhr live aus dem Victoria Harbor in Hongkong, wo sie von dem australischen Sternekoch Shane Osborn begleitet wird, der einen Blick auf die Lebensmittel- und Gesundheitstrends sowie die Nachhaltigkeit im neuen Jahr wirft; John Vause moderiert von 18:00 bis 20:00 Uhr in Atlanta; Becky Anderson moderiert von 20.00 bis 22.00 Uhr live aus Abu Dhabi, und um 22.00 Uhr meldet sich Lynda Kinkade aus Atlanta und wird von Max Foster aus London und später von Richard Quest vom Times Square in New York begleitet, bevor sie um 02.00 Uhr an Anderson Cooper und Andy Cohen für CNNsübergibt.