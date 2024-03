Sat.1 setzt Spielshow «99» fort

TV-News

Die fünfte Staffel wird im Mai und Juni produziert. Das Format erhält dabei einen neuen Namen.

Die Sat.1-Sendunghat trotz ihres noch recht jungen Alters ein durchaus bewegte Geschichte vorzuweisen. Ihren Anfang hatte die Sendung im Sommer 2021, als zunächst drei Show am Freitagabend überzeugende Marktanteile zwischen 9,4 und 11,7 Prozent in der Zielgruppe einfuhren. Ein Jahr später erhöhte sich die Dosis auf vier Folgen, was den Marktanteilen nicht schadete, erneut waren bis zu 11,1 Prozent drin. In jener Staffel wechselte auch die Co-Moderatorin von Florian Schmidt-Sommerfeld, statt Johanna Klum führte Melissa Khalaj durch die Gameshow.Weniger erfolgreich als der Moderatorinnen-Wechsel verlief aber der Sendeplatzwechsel im Frühjahr 2023. Fortan ging «99» immer montags on air, was die Marktanteile unterhalb des Sat.1-Schnitts drückte. Ob es auch künftig beim Montagabend als Ausstrahlungstag bleiben wird, ist nicht bekannt. Fest steht aber nun offiziell: Für die Produktion aus dem Hause Fabiola wird es weitergehen. Dies bestätigte Sat.1 am Dienstag offiziell mit einem Casting-Aufruf für die neue Staffel.Die neue Runde schreibt dann auch das nächste Kapitel in den «99»-Annalen: Die Folgen beinhalten fortan nicht mehr den etwas sperrigen Untertitel „Eine:r schlägt sie alle!“, sondern folgen der konzeptuellen Frage der Show „Wer schlägt sie alle?“. Denn die Gameshow folgt weiterhin der Prämisse, dass man zwar 98-mal nicht gewinnen muss und am Ende trotzdem als Champion aus der Sendung rausgehen zu können. In den 99 Spielen, die unter 100 Kandidaten gespielt werden, gilt es niemals letzter zu werden. Der Sieger von Spiel 99 gewinnt 99.000 Euro. Die Dreharbeiten für Staffel fünf finden vom 23. Mai bis 7. Juni in den Niederlanden statt. Gesucht werden Kandidaten zwischen 18 und 90 Jahren.