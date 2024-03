«Das perfekte Dinner» feiert Geburtstag mit höchster Reichweite seit Januar

Quotennews

Die Vorabendsendung war das meistgesehene VOX-Programm am Montag. Nur die nächtlichen «Medical Detectives» fuhren höhere Quoten ein.

Nach einer zweiwöchigen Testphase im Herbst 2005 fiel für den VOX-Dauerbrenneram 6. März 2006 der offizielle Startschuss. Die Vorabend-Sendung wird dieser Tage somit volljährig, was der Sender mit der roten Kugel gebührend mit einer Jubiläumswoche feiert. Fünf Kandidaten mit hoher Verbundenheit zur Sendung treten an und sollen an ihrem Gastgeberabend Kreativität rund um die Zahl 18 beweisen. Die Kölner Runde eröffnete Tom, der sein Menü unter dem Motto „3 x 18 = Un dîner presque parfait“ servierte.Die 75-minütige Sendung lockte 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, die zur Feier einen Marktanteil von sehr guten 5,7 Prozent mitbrachten. Auch in der Zielgruppe war «Das perfekte Dinner» einmal mehr sehr erfolgreich und sicherte sich mit 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen formidable 10,4 Prozent. Kein VOX-Programm – mit Ausnahme der nächtlichen «Medical Detectives»-Sendungen, die teils auf über 20 Prozent kamen – holte am Montag eine höhere Einschaltquote.Und das Dinner übertrumpfte in jedweder Hinsicht auch das Nachfolge-Programm, das zur vermeintlich besten Sendezeit ausgestrahlt wurde. Die Datingshow mit Roland Trettl unterhielt ab 20:15 Uhr 1,00 Millionen Menschen, darunter 0,40 Millionen werberelevante Seher. Die Markanteile wurden mit 3,9 Prozent bei allen sowie ordentlichen 7,7 Prozent bei den Umworbenen bemessen. Zwischen 22:20 und 0:20 Uhr folgte eine-Episode aus dem Januar 2023. Die Geschichten aus Sansibar und der Türkei erreichten noch 0,38 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf 3,1 respektive 4,0 Prozent.