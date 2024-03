CBS bestellt «Young Sheldon»-Spin-Off

US-Fernsehen

Damit ist die vierte Serie der «The Big Bang Theory»-Macher in Planung.

CBS gab die Serienbestellung einer neuen halbstündigen Comedy mit Montana Jordan und Emily Osment in den Hauptrollen bekannt, die in der Saison 2024-2025 ausgestrahlt werden soll. Die von Chuck Lorre, Steven Molaro und Steve Holland, dem Produzententeam von «The Big Bang Theory» und «Young Sheldon», geschaffene Serie folgt den beiden jungen Familienmitgliedern Georgie (Jordan) und Mandy (Osment) von «Young Sheldon», die in Texas eine junge Familie gründen und dabei die Herausforderungen des Erwachsenseins, der Elternschaft und der Ehe meistern."Es war ein Privileg, die letzten sieben Jahre mit Sheldon und der Familie Cooper zu verbringen, und nun wird diese wunderbare Reise mit Georgie und Mandy fortgesetzt", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Chuck und die beiden Steves haben diese Figuren meisterhaft entwickelt und Generationen von Fans mit glaubwürdigen, herzerwärmenden Geschichten unterhalten, die von Montana und Emily zum Leben erweckt wurden. Wir freuen uns sehr auf das nächste Kapitel in diesem geliebten Universum.""Von der «Big Bang Theory» bis zu «Young Sheldon» ist die Welt der Familie Cooper für uns etwas ganz Besonderes", so die ausführenden Produzenten Chuck Lorre, Steven Molaro und Steve Holland. "Wir freuen uns sehr darauf, ihre Geschichten durch die Augen von Georgie und Mandy fortzusetzen." Außerdem plant Chuck Lorre noch eine eigene Serie für den Streamingdienst Max.