«Midsummer Night» startet am 11. April

Die neue Serie über das Mittsommerfestes wird Mitte November bei Netflix an den Start gehen.

Der Streamingdienst Netflix teilte mit, dass die neue Serievon Per-Olav Sørensen am 11. April 2024 startet. Im Rahmen eines Mittsommerfestes erkundet die neue Serie «Midsummer Night» Beziehungen, Ehe, Liebe, Verrat, Hoffnung, Träume, Eifersucht, Vergebung und geheime Parallelleben.Die Serie wird von einem norwegischen und schwedischen Staraufgebot angeführt, darunter Pernilla August, Dennis Storhøi, Amalia Holm, Sofia Tjelta, Linn Skåber, Kim Falck, Christopher Wollter, Fanny Klefelt, Peiman Azizpour, Maria Agwumaro, Eirik Hallert, Liv Osa und Kadir Talabani.«Midsummer Night» wurde von Per-Olav Sørensen («Home for Christmas», «The Playlist», «Quicksand») kreiert und inszeniert, der zusammen mit Sofie Forsman («Barracuda Queens», «Young Royals»), Tove Forsman («Barracuda Queens», «Young Royals») und Anna Fredrikke Bjerke («Gemini») auch als Drehbuchautor fungiert. Die Serie wird von Magnus Ramsdalen und Janne Hjeltnes für The Global Ensemble Drama produziert.