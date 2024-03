«Monsters at Work» geht weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel beginnt im Mai auf Disney Channel und Disney+.

Die Emmy-gekrönte Zeichentrickserie, die von Disneys und Pixars preisgekröntem Film «Monster AG» inspiriert wurde, kehrt für die zweite Staffel mit einer speziellen Premiere von zwei Episoden am Freitag, den 5. April (20:00 Uhr), auf dem Disney Channel und Disney XD zurück. Die Ausstrahlung der weiteren Folgen wird auf den Samstag verlegt, wobei jede Woche ab 10:00 Uhr auf beiden Kanälen zwei neue Episoden ausgestrahlt werden, bevor die Serie am Sonntag, den 5. Mai, ihr Streaming-Debüt auf Disney+ feiert.Zu den Hauptdarstellern der Serie gehören Billy Crystal und John Goodman als Mike Wazowski bzw. James P. "Sulley" Sullivan, die zu den Lieblingen der Serie gehören. Weitere Stars sind Ben Feldman als Tylor Tuskmon, Mindy Kaling als Val Little, Henry Winkler als Fritz, Lucas Neff als Duncan und Alanna Ubach als Cutter.Zu den Gaststars der zweiten Staffel, die ihre Rollen aus der Franchise wieder aufnehmen, gehören Aubrey Plaza als Claire Wheeler, Nathan Fillion als Johnny Worthington III und Bobby Moynihan als Chet Alexander. Weitere Gastdarsteller sind Jennifer Coolidge, Rhys Darby, Janelle James, Jenifer Lewis, Ali Wong, Bowen Yang, Paula Pell, Danny Pudi, Cody Rigsby, Jimmy Tatro, Danny Trejo, Joe Lo Truglio und Alan Tudyk.Tylors Reise als Jokester und seine Freundschaft mit Val werden auf eine harte Probe gestellt. Als sich bei dem rivalisierenden Energieunternehmen FearCo unerwartet neue Möglichkeiten auftun, beginnen Tylors Mitarbeiter bei Monsters Inc. an seiner Loyalität zu zweifeln. Als seine Partnerschaft mit Val auf dem Lachboden auf die Probe gestellt wird, muss Tylor herausfinden, wo er wirklich hingehört.