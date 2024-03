«Wer isses?» verliert in der zweiten Woche leicht

Quotennews

Für die neue ProSieben-Show ging es etwas abwärts, man hielt sich jedoch weiterhin bei hohen Werten. In der Zielgruppe lag man gerade noch im zweistelligen Bereich.



In der Vorwoche war bei ProSieben die neue Rateshowgestartet. Die Comedians Chris Tall und Ralf Schmitz treten in dem neuen Format angelehnt an das französische «Visual Suspect» gegeneinander an. Die beiden Comedians bilden die Köpfe prominenter Zweierrateteams und erhielten so gestern Unterstützung von Jeannine Michaelsen und Daniel Boschmann. Erraten werden muss alles, von Berufen über Hobbys bis hin zu sonderbaren Tätigkeiten. Unter der Moderation von Steven Gätjen wird den Verdächtigen so richtig auf den Zahn gefühlt, doch nicht selten soll das Erscheinungsbild in die Irre führen.Der Auftakt in der Woche zuvor war mit 1,17 Millionen Fernsehenden und starken 5,0 Prozent Marktanteil geglückt. Bei den 0,55 Millionen Jüngeren durfte sich der Sender über hohe 11,3 Prozent freuen. Gestern war das Interesse nun etwas gesunken, aber es fanden sich weiterhin 1,03 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein. Dies hatte ein starkes Resultat von 4,5 Prozent zur Folge. Bei den 0,44 Millionen Umworbenen sank die Quote auf überzeugende 10,0 Prozent.Im Anschluss übernahm Klaas Heufer-Umlauf mit. Zu Gast hatte dieser gestern den Komiker und Schauspieler Tedros „Teddy“ Teclebrhan, der schon seit mehr als zehn Jahren fester Bestandteil der deutschen Comedy-Szene ist. Mit 0,37 Millionen Menschen war das Publikum genauso groß wie in der Woche zuvor. Somit wurde ein solider Marktanteil von 3,0 Prozent eingefahren. Die 0,26 Millionen Werberelevanten steigerten sich hingegen von zuletzt 7,8 auf hohe 9,8 Prozent Marktanteil.