RTL-Krimi schwächelt in der Zielgruppe

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt räumte «Behringer und die Toten» wie bereit in der Vorwoche ab. Doch die wenigsten gehörten zu den jüngeren Zuschauern.



Ein Krimi bei den öffentlich-rechtlichen Sendern kommt immer gut an. RTL bewies bereits in der Vorwoche, dass man in diesem Bereich auch mithalten kann. Letzten Dienstag hatte die Reiheihren Auftakt. Also ab nach Franken, wo in der Vorwoche ein Feuerteufel umging. In der gestrigen Folge „Fuchsjagd“ begab sich Behringers Neffe Ole nun auf einen Angelausflug und zog einen dicken Fisch an Land: Die Leiche einer Frau, bei der das Herz herausgeschnitten worden war.Vergangenen Dienstag hatten 3,24 Millionen Fernsehende eingeschalten, was für einen starken Marktanteil von 13,1 Prozent gesorgt hatte. Die 0,46 Millionen Jüngeren waren bei passablen 9,0 Prozent Marktanteil gelandet. Mit 3,08 Millionen Menschen war das Publikum gestern weiterhin gut vertreten und man zog ohne Schwierigkeiten an den restlichen privaten Sendern vorbei. Belohnt wurde dies mit einer sehr hohen Quote von 12,8 Prozent. Die 0,40 Millionen Umworbenen mussten sich jedoch hinter ProSieben einordnen. Hier wurde noch ein passabler Wert von 8,4 Prozent ermittelt.Kabel Eins hatte hingegen zur Primetime die Komödieim Programm. Bei 0,45 Millionen Zuschauern kam man jedoch nicht über maue 1,9 Prozent hinaus. Die 0,17 Millionen Werberelevanten landeten zumindest bei soliden 3,7 Prozent Marktanteil. Der Actionthrillersteigerte sich schließlich bei einem Publikum von 0,42 Millionen Menschen auf hohe 3,6 Prozent. Die 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhren annehmbare 3,2 Prozent ein.