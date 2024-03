Vanessa Hudgens moderiert Oscar-Pre-Show

US-Fernsehen

Julianne Hough wird bei «The Oscars Red Carpet Show» als Co-Moderatorin auftreten.

Die Schauspielerin und Unternehmerin Vanessa Hudgens und das Multitalent Julianne Hough moderieren die, die offizielle Einstimmung auf die 96. Oscarverleihung am Sonntag, 10. März, die um 15.30 Uhr Westküstenzeit auf ABC ausgestrahlt wird. Für Julianne Hough ist es das erste Jahr, für Hudgens das dritte Jahr in Folge, in dem sie die offizielle Pre-Show moderiert. In dem 30-minütigen Special werden die Oscar-Nominierten, die Darsteller und die Moderatoren vorgestellt und die Ankunft der Red-Capets in mehreren Ansichten gezeigt, so dass die Zuschauer alle wichtigen Momente von Hollywoods größter Feier miterleben können. Die 96. Oscar-Verleihung wird von Jimmy Kimmel moderiert und am Sonntag, den 10. März, zur neuen Sendezeit von 16.00 Uhr Westküstenzeit live auf ABC und weltweit ausgestrahlt. «Die Oscars Red Carpet Show» wird von David Chamberlin produziert.Vor der offiziellen Pre-Show wird ABC News die 96. Oscar-Verleihung mit speziellen Programmen feiern, darunter die Live-Pre-Showam Sonntag, 10. März, von 10:00-13:00 Uhr.Wenn die Sonne in der Oscar-Nacht untergeht und ganz Hollywood durchtanzt, werden Kelly Ripa, Mark Consuelos und alle anderen durcharbeiten, um sich auf den größten Fernsehmorgen des Jahres vorzubereiten. Das bei den Fans beliebte Specialwird am Montag, den 11. März, um 6:00 Uhr Westküstenzeit aus dem berühmten Dolby Theatre in Ovation Hollywood ausgestrahlt und zeigt unvergessliche Momente mit den größten Gewinnern des Abends, die genau in dem Moment eingefangen wurden, als sie nur wenige Stunden zuvor die Bühne verließen.