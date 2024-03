Netflix und ORF setzen «Totenfrau» fort

TV-News

Die Dreharbeiten für eine zweite Staffel laufen bereits. Anna Maria Mühe schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle von Bestatterin Blum.

Der Österreichische Rundfunk (ORF) und Netflix arbeiten derzeit an einer zweiten Staffel ihrer Krimi-Thriller-Serie, deren erste Staffel im November 2022 im österreichischen Fernsehen debütierte und im Januar 2023 bei Netflix erschien. Auch Das Erste sendete die Episoden, ein Jahr nach der Erstausstrahlung war die Verwertung besonders beim jungen Publikum aber kein Erfolg. Vor rund zwei Wochen sind die Dreharbeiten für sechs neue Folgen gestartet, in denen Anna Maria Mühe erneut in die Rolle von Bestatterin Brünhilde Blum schlüpft. Neben Wien und Niederösterreich ist erneut die Bergwelt Tirols Schauplatz des Geschehens, das nach den Motiven von Bernhard Aichners «Totenfrau»-Trilogie verfilmt wird.In der neuen Staffel wird die Protagonistin von ihrer Vergangenheit eingeholt. Als im Sarg eines Verstorbenen Teile einer anderen Leiche entdeckt werden, gerät die Bestatterin erneut ins Visier der Polizei und wird verhaftet. Während des Verhörs wird sie mit der Nachricht konfrontiert, dass ihre Tochter Nela (Emilia Pieske) entführt wurde. Blum soll im Austausch ein Video herausgeben, das sie allerdings gar nicht besitzt. Sie muss der Polizei und Kommissarin Wallner entkommen und sich den Machenschaften des zwielichtigen Geschäftsmanns Sarkissian widersetzen. Um Nela zu retten, ist die Totenfrau zu allem bereit. Blums Gegenspieler sind Peter Kurth als zwielichtiger Geschäftsmann Sarkissian, Kommissarin Wallner, gespielt von Britta Hammelstein, und die eiskalte Unternehmerin Johanna Schönborn, deren Sohn Blum auf dem Gewissen hat.Daniel Geronimo Prochaska führt in Staffel zwei Regie, die Drehbücher liefern Barbara Stepansky, Marcel Kawentel, Timo Lombeck, Benito Mueller, Wolfgang Mueller und Mike Majzen. In weiteren Rollen spielen Robert Palfrader, Michou Friesz, Yousef Sweid, Gerhard Liebmann und Dominic Marcus Singer sowie Sabine Timoteo, Lucas Gregorowicz, Roland Silbernagl, Lilian Rosskopf und Hayal Kaya. «Totenfrau 2» ist eine Produktion von Mona Film Streaming (Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) und Barry Films (Produzenten: Benito Mueller, Wolfgang Mueller). Im ORF ist die Ausstrahlung im kommenden Jahr vorgesehen.„Ich bin begeistert von den Drehbüchern zu Staffel 2“, so Bernhard Aichner. „Es ist gelungen, die Geschichte auf grandiose Weise für das TV-Publikum weiterzuerzählen. Anna Maria Mühe wird als Blum durch die Hölle gehen, emotional und auch, was Action betrifft, wird das ganz großes Kino. Ich bin überglücklich, dass wir wieder drehen und mein Traum, unvergessliche Figuren zu schaffen, weiterlebt.“