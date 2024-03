Mäßiger Krimiabend in Sat.1

Quotennews

Zunächst ging die Ausstrahlung von «Three Pines» zu Ende, welche bereits in den Vorwochen zu kämpfen hatte. Auch zwei Folgen von «FBI: Special Crime Unit» sorgten nicht für eine sonderliche Steigerung.



Sat.1 sendete gestern die letzten beiden Episoden der ersten Staffel von. Eine weitere wird es vermutlich jedoch nicht geben, denn der Auftraggeber Amazon Prime hat das kanadische Format nach der ersten Staffel eingestellt. In den letzten beiden Folgen hatten die Angehörigen von Blue Two-Rivers nun auf eigene Faust Hinweise auf Blues Verschwinden gesucht und dabei die an einem Baum hängende Leiche eines Mannes entdeckt. Auch wenn dies auf den ersten Blick nach Suizid aussieht, entdeckt Inspektor Gamache mit seinen Kollegen einige Hinweise auf einen Mord.Auf dem Gesamtmarkt hatte sich das Format über die vergangenen drei Wochen hinweg recht konstant gehalten. So waren letzten Dienstag bei den 0,84 Millionen Fernsehenden noch akzeptable 3,5 Prozent Marktanteil zustande gekommen. In der Zielgruppe ging es hingegen kontinuierlich bergab und zuletzt kam man mit 0,14 Millionen Jüngeren nicht mehr über eine miese Quote von 2,8 Prozent hinaus. Mit 0,81 Millionen Zuschauern und mäßigen 3,4 Prozent Marktanteil verlor man gestern auf dem Gesamtmarkt leicht. Für die 0,15 Millionen Umworbenen ging es mit weiterhin mageren 3,3 Prozent sogar leicht aufwärts.Zwei Folgen vonfolgten ab 22.20 Uhr. Während zu Beginn noch 0,51 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm saßen, verkleinerte sich das Publikum mit der zweiten Ausgabe auf 0,35 Millionen Menschen. Der Marktanteil hielt sich mit 3,5 sowie 3,6 Prozent relativ konstant. Die Zielgruppe war hingegen lediglich mit 0,08 und 0,04 Millionen Werberelevanten vertreten. Hier stürzte man von ernüchternden 2,5 auf mickrige 1,7 Prozent Marktanteil.