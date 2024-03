KiKA strahlt «Schloss Einstein» künftig in der Primetime aus

TV-News

Kommenden Montag beginnt für die Saxonia-Media-Produktion die 27. Staffel. Mit dabei sind sechs neue Gesichter.

Die Jugendseriegehört seit 1998 zum ständigen Repertoire des KiKA, der am kommenden Montag, 11. März, die 27. Staffel ausstrahlt. Dabei kommt es zu mehreren Neuerungen. Eine davon betrifft den Sendeplatz, denn die Folgen werden künftig immer montags um 20:10 Uhr im Kinderkanal von ARD und ZDF ausgestrahlt. Zuvor waren die Folgen immer im Nachmittagsprogramm beheimatet, wo weiterhin täglich Wiederholungen zu sehen sind. Die neuen Episoden werden als Doppelfolgen ausgestrahlt. Eine weitere Folge ist jede Woche online first auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Erstmals können Einsteinfans auch während der gesamten Staffel ihr Wissen in der KiKA-Quiz App unter Beweis stellen. Parallel zur Ausstrahlung wird jeden Montag eine neue Quiz-Challenge online gestellt.Das Schuljahr am Erfurter Internat beginnt chaotisch. Die Kölnerin Maxi (Kiana Ben Attou, 13 Jahre) will unbedingt ohne Erlaubnis ihrer Mutter ans Einstein und einen Schatz aus DDR-Zeiten finden, von dem ihre Oma vor ihrem Tod erzählt hat. Doch dafür muss sie die vier Teile einer Schatzkarte ausfindig machen. Zunächst versucht sie es allein, schnell merkt sie aber, dass sie die Hilfe der anderen Schülerinnen und Schüler braucht und steckt nach und nach das ganze Internat mit ihrer Schatzsuche an. Gemeinsam überreden sie schließlich Direktor Chung (Ill-Young Kim), eine außerplanmäßige Projektwoche zu organisieren.Weitere Neuerungen sind vor der Kamera sichtbar, denn in der 27. Staffel treten sechs neue Rollen in Erscheinung. Karl (Lance Gernot Simon, 11 Jahre), der von Anfang an von der Schatzsuche begeistert ist und Maxi unterstützt, wo er nur kann. Eleonora, gespielt von Nelly Borodina (13), sowie ihr Bruder Joshua Hockenbrink, gespielt von Georg Trappe (16), deren Geschwisterbeziehung auf die Probe gestellt wird. Auch Frau Amanis Nichte Tahmina (Janisa Glasow, 14 Jahre) ist neu an der Schule und setzt sich für die Rettung des Science Lab „Share Space“ ein. Simon (Marlon Heinrich, 15 Jahre), das Sport-Ass, findet zwar schnell Anklang, muss aber lernen, echte Freundschaften zu schließen.Das Team um Headautorin Luise Lindner mit Anna Dimitrova, Dana Bechtle-Bechtinger, Marvin Machalett, Paul Markurt, Djawid Balakarzai, Max Honert, Yashi Freitag, Anne Gröger, Luisa Nölke, Georg Malcovati und Livia Valensise entwickelte die Drehbücher der 27. Staffel, die unter der Regie von Ali Hakim, Anne Thieme, Nadine Keil, Severin Lohmer, Alkmini Boura und Nils Dettmann umgesetzt wurde. Produziert wird die Serie von der Saxonia Media. Produzentin ist Yvonne Abele, als ausführende Produzentin fungiert Josepha Herbst und Producerin ist Anne Schmidt.