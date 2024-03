VOX baut «Goodbye Deutschland!»-Strecke am Freitag aus

TV-News

Der Privatsender VOX hat eine Programmänderung bekannt gegeben, die schon in dieser Woche ein Quotenproblem lösen soll.

Obwohl die Ausstrahlung vonin den vergangenen Wochen ausgesprochen gut funktionierte, gelang dem Nachfolge-Programm, das aus Action-Filmen bestand, kein gutes Ergebnis. Darauf hat der Sender mit der roten Kugel mit sofortiger Wirkung reagiert und verlängert ab Freitag, 8. März, die Strecke des Auswanderer-Formats bis nach Mitternacht.Der ursprünglich für 22:15 Uhr geplante Filmverschiebt sich auf 0:40 Uhr, sodassentfällt. Um 22:15 Uhr wiederholt VOX nun die-Folge „Aufruhr im Paradies“ aus dem Frühjahr 2018. Eine Woche später ist die Episode „Von Schnitzelhaus bis Horrorfilm: Träume in den USA“ aus dem Januar 2023 zu sehen, ehe am 22. März die Wiederholung von „Auswandern aus Liebe“ aus dem Mai 2022 läuft.An Karfreitag, 29. März, sind dagegen die Filmeundzur besten Sendezeit geplant. Im April verabschiedet sich dann «Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt», das zuletzt 8,1, 9,2 und 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr, stattdessen setzt VOX auf die Kreuzfahrt-Doku Quotenmeter berichtete ) sowie weiterhin alte «Goodbye Deutschland!»-Folgen.