Sat.1 verzichtet bis auf Weiteres auf «Kiwis große Partynacht»

In diesem Jahr werde es keine weiteren Folgen der Musikshow geben. Angesichts der schlechten Quoten ist dies keine Überraschung.

Im Sommer 2023 verkündigte Sat.1 die Verpflichtung von ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel, die für den Bällchensender eine Musikshow präsentieren sollte. Inzwischen gingviermal über die Bühne, doch große Bäume hatte die Produktion von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment nicht ausgerissen. Zwar lief es für die erste Show kurz nach Weihnachten mit einer Reichweite von über anderthalb Millionen und annehmbaren 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe solide, im neuen Jahr interessierten sich aber nur deutlich weniger Menschen für die Ausstrahlungen am Freitagabend. Zuletzt ging Sat.1 gegen «Let’s Dance» von RTL baden, denn Kiwi kam am 1. März nur auf 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt reichte es mit 0,71 Millionen Zuschauern nur zu 3,1 Prozent Marktanteil.Zu wenig, wie man nun in Unterföhring offenbar entschied. Sat.1 plant bis auf Weiteres nicht mehr mit der Schlager-Musik-Show, in der unter anderem Anastacia, Peter Maffay, PUR, Vicky Leandros und DJ Ötzi auf der Bühne standen. Wie das Portal ‚Schlager.de‘ unter Berufung auf Produktionskreise berichtet, war die vergangene Folge die letzte.Ob dies für Andrea Kiewel tatsächlich das Aus bei Sat.1 bedeutet, ist indes nicht ganz klar. Eine Sprecherin von Sat.1 lässt sich in dem Bericht wie folgt zitieren: „In 2024 ist vorerst keine weitere Folge geplant.“ Mit konkreten Absetzungsmeldungen hält man sich in Unterföhringer jedoch seit geraumer Zeit zurück, sodass mit einer Fortsetzung im kommenden Jahr nicht zu rechnen ist. Für Andrea Kiewel geht es indes am 5. Mai im Fernsehen weiter, dann präsentiert sie im ZDF die erste Ausgabe der neuen-Saison.