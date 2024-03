And the Oscar goes to..! Erfolgreiche «Oscar»-Nacht bei ProSieben

Quotennews

Traditionell überträgt die rote Sieben aus Unterföhring die Nacht der Goldjungen live. So lief die «Oscar»-Nacht.

Stars, Sternchen, roter Teppich und schlussendlich die begehrten Goldjungen. In Hollywood hieß es in der Nacht von Sonntag auf Montag zum 96. Mal "And the Oscar goes to..!" Neben sieben Auszeichnungen für, dem zweiten Oscar für Emma Stone und leider keine Auszeichnung für Sandra Hüller war ProSieben nach der Primetime voll im-Fieber. Doch der Reihe nach, denn auch das 20:15 Uhr-Programm verdient Erwähnung, wenn auch nicht bei den Academy Awards., wieder von Joko Winterscheidt moderiert, ging in die vorletzte Runde der aktuellen Staffel.Mit 1,63 Millionen Zuschauern konnte man bereits zufrieden sein, für Begeisterung wird jedoch vor allem der Anteil der 14- bis 49-Jährigen gesorgt haben. Die Zielgruppe erreichte an ihrem Markt mit 1,11 Millionen Umworbenen überzeugende 19,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt reichte es für stabile 6,6 Prozent am TV-Markt. In jeder Kategorie muss die Joko-Show damit ein kleines Minus hinnehmen. Doch damit rein in Goldjungen-Verleihung. Ab 23:25 Uhr übernahm Steven Gätjen vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre mit. Das Interesse ließ nach, aus der Primetime konnten noch 0,76 Millionen Zuschauer übernommen werden, die Zielgruppe kletterte mit 0,50 Millionen Werberelevanten auf 19,4 Prozent am Markt.Um Mitternacht ging es dann rein in die «Academy Awards» - die Zuschauerschaft ging mit 0,49 Millionen weiter etwas runter, jedoch sollte der Marktanteil damit auf 10,7 Prozent steigen. Damit ist ProSieben erfolgreicher als noch 2023 als 0,36 Millionen Zuschauer folgten. Die Zielgruppe schmälerte sich auf 0,30 Millionen Umworbenen, womit jedoch exzellente 26,6 Prozent am Markt möglich waren. Auch hier ist ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr zu verzeichnen, 2023 folgten in der Nacht lediglich 0,16 Millionen Werberelevante.