Zum 5. Jahrestag: ZDF erinnert an Notre-Dame-Brand

TV-News

Der Mainzer Sender zeigt am 15. April den Film «Notre-Dame in Flammen» von Oscarpreisträger Jean-Jacques Annaud.

„Die Kathedrale hat eine große Bedeutung in meinem Leben, denn sie war das erste Motiv, dass ich als Junge fotografiert habe. […] Als vor drei Jahren das Feuer ausbrach, war ich aber nicht zu Hause, sondern in einem Haus an der Atlantikküste, wo der Fernseher nicht funktionierte. Als ich dann trotzdem von irgendwo herhörte, dass Notre-Dame brennt, war ich besorgt, dass damit ein wichtiges Symbol unserer westlichen Welt untergehen wird“, erklärte Regisseur Jean-Jacques Annaud («Der Name der Rose») im Quotenmeter-Interview vor zwei Jahren zum Kino-Start seines Filmes, in dem er genau jenes Feuer am 15. April 2019 nachzeichnete.Der 101-minütige Film, der mit Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian, Garlan Le Martelot, Dimitri Storoge, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Pierre Lottin, Jules Sadoughi und Chloé Jouannet besetzt ist, feiert anlässlich des fünften Jahrestages nun seine Free-TV-Premiere in Deutschland. Das ZDF zeigt das Drama am Montag, 15. April, um 22:15 Uhr. Tags zuvor erscheint «Notre-Dame in Flammen» in der ZDFmediathek, wo der Film 30 Tage lang abrufbar ist.Jean-Jacques Annaud verfasste gemeinsam mit Thomas Bidegain das Drehbuch. Die Produktion verantwortete Pathé Films in Koproduktion mit TF1 Film Production, Wildeside, Reperage und Vendôme Production. Als Produzenten fungierten Jerôme Seydoux und Ardavan Safaee. Der Film greift neben den inszenierten Szenen auch auf zahlreiche Nachrichtenbilder und Social Media-Material zurück, denn Annaud wollte den Brand chronologisch nacherzählen. Die berühmte Pariser Kirche hatte Glück im Unglück, denn dank der heldenhaften Einsatzkräfte wurde ein vollständiges Abbrennen verhindert, sodass Präsident Emmanuel Macron Notre-Dame nach Jahren des wieder Wiederaufbaus am 8. Dezember 2024 für den Publikumsverkehr wiedereröffnen will.