«Uncivilized»: ZDF kündigt Miniserie über Alltagsrassismus an

TV-News

Die Dreharbeiten für die fünfteilige „Social Impact Anthologie“ über unterschiedliche Nuancen des Alltagsrassismus wird derzeit in Köln und Mönchengladbach gedreht.

Das ZDF hat Cocktailfilms mit der Produktion der fünfteiligen Social Impact Anthologieserie(Arbeitstitel) beauftragt, die in Koproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel sowie NRW Filmförderung und Nordmedia umgesetzt wird. Die Reihe beschäftigt sich vor dem Hintergrund dramatischer Ereignisse, wie 9/11, dem Anschlag auf Charlie Hebdo und Hanau, der Stuttgarter Krawallnacht und dem Angriffskrieg auf die Ukraine, mit unterschiedlichen Nuancen des Alltagsrassismus. Erzählt werden die Geschichten aus verschiedenen Perspektiven aus der migrantischen Community und basieren auf wahren Begebenheiten.So ahnt Sahra (Seyneb Saleh), die ihr Referendariat kurz nach dem terroristischen Attentat des 11. Septembers antritt, noch nicht, dass die Ereignisse für immer eine Zeitenwende einläuten und es weitreichende Konsequenzen hat, als sich der junge Abiturient Mahmud (Rasmi Mohammed Nasrallah) ausgerechnet in ihrem Unterricht nicht an einer Schweigeminute beteiligt. Und als eine Gruppe Jugendlicher (Mert Dincer, Mücahit Altun, Dennis Kharazmi, Angelo Alabiso) aus einem Kölner Vorort an der Eingangstür eines Nachtclubs abgewiesen wird, ist den Jungen noch nicht klar, wie der ursprünglich entspannt geplante Abend enden wird. Auf der Rückfahrt beginnt eine sich zuspitzende Reise durch das Kölner Nachtleben voller Ablehnung, diskriminierender Türpolitik und einem schließlich ausartenden Konflikt.Regie bei der fünfteiligen Serie, deren Episoden jeweils 30 Minuten umfassen, führt Bilal Bahadır, der auch das Drehbuch schrieb. Als Produzent fungiert Çağdaş Yüksel. In weiteren Rollen sind unter anderem auch Aram Arami, Yasemin Çetinkaya, Zejhun Demirov, Franziska Machens und Şahin Eryılmaz zu sehen.