US-Fernsehen

«Conan O'Brien Must Go» startet am 18. April

Fabian Riedner von 12. März 2024, 07:28 Uhr

In der Serie besucht der Emmy-Preisträger neue Freunde, die er durch seinen Podcast "Conan O'Brien Needs a Fan" kennengelernt hat, in dem er mit Hörern aus aller Welt in die Tiefe geht.

Während eines Fireside Chats auf der SXSW kündigte Conan O'Brien an, dass alle vier Episoden von «Conan O’Brien Must Go», einer neuen Max Original Reiseserie, die auf dem beliebten Podcast "Conan O'Brien Needs a Fan" basiert, am Donnerstag, 18. April auf Max zum Streamen verfügbar sein werden.



In «Conan Brien Must Go» besucht der Emmy-gekrönte Moderator neue Freunde, die er durch seinen Podcast "Conan O'Brien Needs a Fan" kennengelernt hat, wo er mit Hörern aus aller Welt ins Gespräch kommt. Bei seinen Besuchen in Norwegen, Thailand, Argentinien und Irland überrascht O'Brien einige seiner denkwürdigsten Fans, während er auch die lokale Kultur, Küche und Sehenswürdigkeiten kennenlernt.



Produziert von Conaco; ausführende Produzenten sind Conan O'Brien und Jeff Ross.

