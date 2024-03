CW, Stan & Roku arbeiten an «Good Cop/Bad Cop»

International

In dem einstündigen komödiantischen Drama spielen Leighton Meester, Luke Cook und Clancy Brown die Hauptrollen.

The CW Network, Roku Originals und Stan haben sich für die Originalseriemit Leighton Meester («Gossip Girl»), Luke Cook («Katy Keene») und Clancy Brown («Dexter: New Blood») zusammengeschlossen. Die Produktion der achtteiligen Dramedy, die von John Quaintance («Reboot») entwickelt und von Jeff Wachtel's Future Shack Entertainment und Jungle Entertainment produziert wird, soll noch in diesem Frühjahr in Queensland, Australien, beginnen. Die Serie soll 2025 auf The CW Premiere haben und wird in den USA auf The Roku Channel und in Australien auf Stan gestreamt."Es ist wirklich aufregend, mit Roku und Stan an dieser großartigen neuen Serie mit Leighton Meester in der Hauptrolle zusammenzuarbeiten. Es ist uns eine Ehre, sie bei The CW willkommen zu heißen, wo sie ihre Karriere startete und «Gossip Girl» zu einer der kultigsten und erfolgreichsten Serien des Senders aller Zeiten machte", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network. "Der Autor John Quaintance und der ausführende Produzent Jeff Wachtel haben ein unterhaltsames und witziges Drama voller cleverer Geschichten und unwiderstehlicher Charaktere geschaffen, von dem wir überzeugt sind, dass es bei den Zuschauern weltweit Anklang finden wird. Mit Jeffs Erfolgsbilanz beim Start von Serien wie «Suits», «Dawson's Creek» und «Psych» freuen wir uns sehr, dass er seine Hitmagie zu The CW bringen wird."Die neue Serie ist eine einstündige Dramedy, die sich um Lou (Leighton Meester) und Henry (Luke Cook) dreht, ein ungleiches Geschwisterpaar, das in einer kleinen Polizeistation im pazifischen Nordwesten ermittelt. Sie müssen sich mit farbenfrohen Bewohnern, einem ernsthaften Mangel an Ressourcen und ihrer sehr komplizierten Dynamik untereinander und mit ihrem Polizeichef Big Hank (Clancy Brown) - der zufällig ihr Vater ist - auseinandersetzen.