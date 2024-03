«MasterChef Australia» wandert aus

International

Die neue Staffel wird derzeit in Hong Kong produziert.

ist in Übersee gelandet und hat drei köstliche Episoden im kulinarischen Hot Spot Hongkong gedreht. Mit 77 Michelin-Stern-Restaurants und über 15.000 gastronomischen Einrichtungen ist Hongkong die perfekte Küche für die «MasterChef Australia»-Juroren Andy Allen, Poh Ling Yeow, Sofia Levin und Jean-Christophe Novelli sowie für die begeisterten Hobbyköche der aktuellen Staffel.«MasterChef Australia» war das letzte Mal 2009 in Hongkong zu Gast, als die erste Staffel lief. Seitdem hat sich die kulinarische Szene weiter entwickelt und Hongkong hat sich als kulinarisches Zentrum von Weltrang etabliert, mit einem Angebot, das von Straßengerichten bis hin zu preisgekrönter Spitzengastronomie reicht.Die Episoden von «MasterChef Australia», die in Zusammenarbeit mit dem Hong Kong Tourism Board und Cathay Pacific Airways in Hongkong gedreht werden, zeigen ikonische Wahrzeichen und bringen die Kultur der Stadt, in der Ost und West aufeinandertreffen, auf den Bildschirm.«MasterChef Australia»-Juror Andy Allen sagte: "Ich war noch nie in Hongkong, aber ich interessiere mich schon seit langem für die Stadt. Das liegt daran, dass ich gesehen habe, dass das kulinarische Angebot der Stadt außergewöhnlich ist: Es ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, kühner Aromen und einzigartiger Zutaten.