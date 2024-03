Quotencheck

Seit Jahresbeginn präsentierte RTLZWEI neun Folgen vom Abenteurer der Kelly-Familie. Nach einer anfänglichen Berg- und Talfahrt kehrte im Februar etwas Konstanz in die Marktanteile.

Nach «The Kelly Family – Die Reise geht weiter» setzte RTLZWEI auf einen einzelnen Charakter der bekannten irischen Musikerfamilie. Porträtiert wurde Tausendsassa Joey Kelly der mit seiner Familie einen Roadtrip von Kanada nach Argentinien unternahm. Während die Reise der Kellys zu ihren Karriere-Meilensteinen vor eineinhalb Jahren fünf Folge währte, räumte der Grünwalder Sender Joey, seiner Frau und den vier Kindern gleich neun Folgen ein. Der Auftakt lief am 3. Januar vor 0,73 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, von denen 0,24 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile wurden auf solide 2,7 Prozent bei allen und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beziffert.Am 10. Januar sank das Niveau deutlich ab. Nur noch 0,64 Millionen interessierten für die zweite Folge, die auf 2,4 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe reichte es mit 0.21 Millionen zu unterdurchschnittlichen 3,2 Prozent. Die erfolgreichste Folge lief wiederum nur sieben Tage später, denn 0,76 Millionen Menschen sorgten für 2,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe standen 0,25 Millionen Seher und 4,3 Prozent zu Buche.Die Berg- und Talfahrt setzte sich auch Ende Januar fort. Am 24. Januar schaltete nur 0,55 Millionen ein, eine Woche später wurden 0,71 Millionen Menschen gezählt. Der Marktanteil schwankte zwischen 2,0 und 2,8 Prozent. Auch in der Zielgruppe gab es deutliche Unterschiede. Die vierte Episode sahen 0,19 Millionen Umworbene, danach registrierte man 0,26 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich auf schwache 2,8 und ordentliche 4,5 Prozent. Etwas mehr Konstanz versprach der Februar, wenngleich die Ergebnisse nicht mehr so hoch ausfielen.Am 7. Februar erzielte man eine Reichweite von 0,67 Millionen, am Valentinstag wurden 0,61 Millionen Zuschauer erzielt. Der Marktanteil lag bei 2,7 und 2,4 Prozent. In der Zielgruppe waren mit 0,22 und 0,21 Millionen 4,0 und 3,7 Prozent Marktanteil drin. Die beiden abschließenden Folgen markierten 0,63 und 0,60 Millionen Zuschauer, darunter 0,21 und 0,22 Millionen aus der werberelevanten Gruppe. Auf dem Gesamtmarkt waren solide 2,5 und 2,3 Prozent drin, in der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil bei annehmbaren 3,8 und 3,7 Prozent.«Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana» riss für RTLZWEI keine Bäume aus, aber wirklich schlecht lief es eben auch nicht. Insgesamt kann die Grünwalder TV-Station auf ein solides Abschneiden mit 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 2,5 Prozent Marktanteil blicken. In der Zielgruppe lief es ebenfalls durchschnittlich mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 3,8 Prozent Marktanteil. Zumindest am Abenteuerdrang von Joey Kelly dürfte eine zweite Staffel – in welchem Teil der Erde auch immer – nicht scheitern.