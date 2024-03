Banijay Germany verpflichtet «Helgoland 513»-Macher Priefer und Kunkel

Köpfe

Banijay Germany will sein Fiction-Geschäft mit der Integration der Berliner Produktionsfirma Dynamic Ally Pictures stärken.

Am kommenden Freitag, 15. März, erscheint bei Sky die siebenteilige Miniserie, die gleichzeitig das Ende der eigenproduzierten Fiction-Bestrebungen des Pay-TV-Senders markiert. Hinter dem Projekt stehen unter anderem die Produzenten Johannes Kunkel und Veronica Priefer, die als Co-Schöpferin auch zum Autoren-Team gehörte. Die beiden Produzenten entwickelten und realisierten seit 2017 exklusiv für die UFA Fiction Serien-Projekte, darunter «Der König von Palma» und «Betonrausch». Im vergangenen Jahr haben Priefer und Kunkel in Berlin die Film- und Serienproduktionsfirma Dynamic Ally Pictures gegründet, die nun in eine neue Muttergesellschaft eingegliedert wird.Das Kölner Entertainmenthaus Banijay Germany integriert Dynamic Ally Pictures und will damit die Fiction-Kompetenz des Unternehmens stärken. Dynamic Ally Pictures ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Packaging und den Vertrieb fiktionaler, überwiegend serieller TV-Formate für den deutschen und den internationalen Markt.„Das Gespür der beiden Gründer für Geschichten nah am Zeitgeist hat uns beeindruckt. Wir investieren in die Zukunft dieser beiden kreativen Köpfe mit Hands-on-Mentalität. Willkommen in der Banijay Germany, Veronica und Johannes“, begrüßt Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany, das Produzenten-Duo in seinem Unternehmen.Veronica Priefer sagt: „Wir haben einen Mitstreiter gesucht, der für unternehmerisches Gespür steht und damit unsere kreative Vision beflügelt. In Banijay Germany und Marcus Wolter haben wir dafür unseren optimalen Partnergefunden.“ Johannes Kunkel fügt an: „Der gelebte Optimismus, eine plausible und spannende Gesamtvision und die pragmatische, handlungsfähige Arbeitsweise haben uns bei Banijay Germany direkt fasziniert. Wir freuen uns riesig mit diesem Partner nun neue Projekte auf die Beine zu stellen und sowohl für Kreative als auch für Auftraggeber ein guter ‚Dynamic Ally‘ zu sein.“