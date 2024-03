Bärbel Schäfer kehrt für Sat.1 ins Privatfernsehen zurück

TV-News

Die Moderatorin, die aktuell vor allem für den Hessischen Rundfunk tätig ist, moderiert die einstige RTL-Sendung «Notruf», die in den 90er-Jahren von Hans Meiser präsentiert wurde.

Sat.1 schraubt weiter an seinem Programm-Angebot am Nachmittag, nachdem man am Montag bereits eine neue Kochshow mit Johann Lafer angekündigt hatte ( Quotenmeter berichtete ). Ab dem 22. April legt der Bällchensender die einstige RTL-Sendungneu auf. Das Blaulichtformat lief bei der Kölner Konkurrenz zwischen 1992 und 2006 und wurde 2009 sogar unter dem Titel «Helfen Sie mir!» kurzzeitig wiederbelebt. Für Sat.1 führt derweil die ehemalige RTL-Moderatorin Bärbel Schäfer durch das Programm, das werktags immer um 18:00 Uhr zu sehen sein wird. Schäfer ist aktuell vor allem im Radio bei hr3 aktiv und moderiert immer sonntags ihre eigene Talkshow. Dem Sat.1-Publikum wird das Programm somit vertraut bleiben, denn auf dem Sendeplatz ist «Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt» beheimatet.„Einsatz- und Rettungskräfte sind zur Stelle, wenn wir in Not sind. Sie versorgen Schwerkranke und Verletzte bei Unfällen mit lebensrettenden Erstmaßnahmen. Ich möchte diese Menschen mit meiner Moderation bei «Notruf» wertschätzen. Ich bewundere ihre Liebe und Kraft für diesen Beruf“, so Moderatorin Bärbel Schäfer über ihre neue Sendung, die von filmpool entertainment produziert wird.Sat.1-Senderchef Marc Rasmus erklärt: „Es ist Zeit für echte Helden in Sat.1 . In «Notruf» kommentieren echte Retter ihre schwierigsten Einsätze, die aufwändig nachgestellt werden. Die Retter-Doku-Reihe wird unsere Access Prime weiter stärken. Bärbel Schäfer ist mit ihrer Erfahrung, ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität die perfekte Moderatorin für «Notruf».“