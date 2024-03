Astrid Plenk übernimmt MDR-Landesfunkhauses Thüringen

Köpfe

Zum 1. April übernimmt die KiKA-Chefin die Position von Boris Lochthofen, der den MDR Ende 2023 verlassen hatte.

Noch im Sommer 2023 hatte Astrid Plenk ihren Vertrag als Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals von ARD und ZDF um drei Jahre verlängert, die Position füllte sie seit 2018 aus. Nun verlässt sie deutlich vor Vertragsende den KiKA, bleibt aber in Erfurt tätig. Plenk übernimmt bereits zum 1. April 2024 die Direktion des Landesfunkhauses Thüringen, also jenes Rundfunkhauses, in dem auch der KiKA seinen Sitz hat. Der MDR-Rundfunkrat stimmte der Berufung durch MDR-Intendant Ralf Ludwig mit großer Mehrheit zu, Plenks Vertrag dauert bis zum 31. März 2029. Sie folgt auf Boris Lochthofen, der den MDR Ende 2023 im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hatte.„Der MDR gewinnt für diese Spitzenposition eine ausgewiesene Medienmanagerin mit langjähriger Führungserfahrung und digitaler Transformationskompetenz im Rundfunk“, erklärt MDR-Intendant Ralf Ludwig. „Astrid Plenk steht für innovative und kreative Angebote. Ihr ist es gelungen, den KiKA unter Federführung des MDR zum erfolgreichsten Kindermedienangebot in Deutschland zu entwickeln. Sie ist mit dem Land Thüringen und Mitteldeutschland sehr verbunden und in der Medienbranche regional, bundesweit und international vernetzt. Mit ihrem Knowhow und langjähriger Erfahrung wird sie die Angebote des MDR-Landesfunkhauses Thüringen gemeinsam mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen weiterhin erfolgreich gestalten und fortentwickeln.“Astrid Plenk sagt über ihre neue Rolle: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Als Landesfunkhausdirektorin möchte ich im Team aus Thüringen heraus mit unseren öffentlich-rechtlichen Angeboten einen Beitrag für unsere demokratische Gesellschaft leisten. Gleich in einem spannenden Wahljahr in so eine neue Position zu starten, macht es umso reizvoller. In meiner neuen Funktion strebe ich perspektivisch eine noch stärkere Vernetzung des Landesfunkhauses Thüringen innerhalb des MDR , mit dem KiKA und der MDR Media GmbH sowie weiteren Partnerinnen und Partnern an.“Der MDR-Rundfunkratsvorsitzende Dietrich Bauer fügt an: „Astrid Plenk überzeugt durch ihre jahrelange Erfahrung als Medienmanagerin, ihre fachliche Expertise – insbesondere im wichtigen Kinder- und Jugendmedienbereich – und ihre klare Vision für das Landesfunkhaus Thüringen als Teil eines dynamischen Medienstandortes Erfurt.“